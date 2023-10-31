Послом Киргизии в Белоруссии назначили бывшего секретаря президента Жапарова

Эрмека Ибраимова освободили от должности главы дипмиссии и полпреда в органах СНГ

БИШКЕК, 31 октября. /ТАСС/. Бывший пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев назначен послом республики в Белоруссии. Соответствующий указ подписал глава киргизского государства Садыр Жапаров.

"Президент подписал указ о назначении на должность посла Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрбола Султанбаева", - говорится в сообщении пресс-службы президента Киргизии.

До назначения на новую должность Султанбаев работал пресс-секретарем главы государства.

Другим указом президента страны Эрмек Ибраимов освобожден от должности посла Киргизии в Белоруссии и полпреда в органах СНГ.