В Южной Корее считают сложным предсказать дату следующей попытки запуска спутника КНДР

Как отметил официальный представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун, в Сеуле следят за ситуацией

СЕУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Южнокорейские военные не стали пытаться спрогнозировать время третьей попытки запуска разведывательного спутника КНДР. Но, как заявил официальный представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун, в Сеуле следят за ситуацией.

"Мы следим за деятельностью и подготовкой, связанной с запуском. Но предсказать время запуска сложно", - привело агентство Yonhap слова официального представителя. После неудачи в августе власти КНДР объявили, что намерены повторить попытку в октябре. Ли Сон Чжун не стал комментировать спекуляции о том, что задержка с запуском якобы может быть связана с передачей технологий со стороны России. По его словам, компетентные органы занимаются оценкой такой возможности.

31 октября газета Dong-a Ilbo сообщила, что разведки США и Южной Кореи полагают, что КНДР после второй неудачной попытки запуска проводила несколько испытаний двигателя ракеты "Чхоллима-1", предназначенной для вывода спутника в космос. В спецслужбах этих двух стран считают вероятным, что КНДР может предпринять третью попытку в ноябре после того, как якобы "получит технологии от России" и завершит технологическое совершенствование двигателя космической ракеты.

"Если с российской помощью проблема, возникшая при втором запуске, будет легко решена, то третий запуск возможен уже в следующем месяце. Если же нет, и от России потребуется значительная технологическая помощь, то запуск может затянуться", - приводит агентство Рёнхап слова неназванного южнокорейского военного.

Первая попытка запуска спутника была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Второй запуск 24 августа окончился неудачей из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя. Тогда речь шла об ошибке в системе аварийной детонации.

Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын 13 сентября провели переговоры на космодроме Восточный. Отвечая на вопрос о том, будет ли РФ помогать КНДР строить космические спутники, Путин сообщил, что именно по этой причине он и Ким Чен Ын приехали на космодром. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия готова при желании КНДР подготовить космонавта из этой страны. Позднее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сказал, что Москва и Пхеньян пока не обсуждали детально программу сотрудничества в космической сфере, но Россия готова сотрудничать со всеми странами. Российская сторона подчеркивала, что соблюдает санкции Совета Безопасности ООН против КНДР.