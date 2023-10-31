Прокурорам Франции поручили быстро реагировать на любые акты антисемитизма

Официальный представитель правительства республики Оливье Веран указал, что "эскалация антисемитских выходок имеет место в большинстве стран Евросоюза"

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции Франции поручило прокурорам принимать незамедлительные меры по борьбе с проявлениями антисемитизма в стране. Об этом заявил министр-делегат по отношениям с парламентом и вопросам демократического обновления, официальный представитель правительства республики Оливье Веран на пресс-конференции по итогам заседания кабмина.

"Министр юстиции поручил прокурорам принять твердые и быстрые меры в отношении любых проявлений антисемитизма", - сказал он, комментируя данные МВД, согласно которым с 7 октября в стране зафиксировано более 800 антисемитских актов.

Говоря о случаях, когда неизвестные рисовали звезду Давида на стенах домов в пригородах Парижа, где проживают евреи, министр-делегат подчеркнул, что правительство примет решительные меры для привлечения виновных к ответственности. "Мы не допустим безнаказанности", - отметил Веран.

Он указал, что "эскалация антисемитских выходок имеет место в большинстве стран Евросоюза". "Мы намерены помешать любому переносу арабо-израильского конфликта и насилия на нашу территорию", - добавил Веран.

Ранее газета Le Parisien сообщила о фактах нанесения в ночное время звезд Давида на фасады домов в коммунах Сент-Уэн и Обервилье (департамент Сен-Сен-Дени), где проживают евреи. Мэр Сент-Уэн Карим Буамран заявил, что "решительно осуждает эти расистские и антисемитские акты".