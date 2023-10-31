В Словакии отвергли сокращение фондов ЕС из-за поддержки Украины

По словам премьера Роберта Фицо, в первую очередь речь идет о деньгах для фермеров

БРАТИСЛАВА, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил журналистам, что республика выступает за единство государств - членов Вишеградской группы (региональное объединение в ЕС, состоящее из Словакии, Чехии, Венгрии и Польши) в вопросе формирования бюджета Евросоюза и отвергает из-за поддержки Украины урезание фондов ЕС, предназначенных для финансирования фермеров и устранения социально-экономического неравенства между странами сообщества.

"Государства Вишеградской группы, пусть и имеют разные взгляды на войну на Украине, должны быть едины в вопросе [по предлагаемому из-за поддержки Украины] пересмотру бюджета ЕС. Прежде всего, если речь идет о деньгах [из фондов организации], предназначенных для фермеров и устранения социально-экономического неравенства между странами сообщества", - сказал премьер.

Сторонникам перечисления средств из целевых фондов ЕС на поддержку Украины не удастся, по его словам, провести пересмотр бюджета сообщества, если страны Вишеградской группы выступят против этого. Фицо ранее проинформировал, что Братислава, при определенных условиях, готова поддержать увеличение вклада республики в бюджет ЕС. Республика также настаивает, чтобы значительная часть средств из увеличенного бюджета ЕС была направлена на борьбу с нелегальной миграцией.