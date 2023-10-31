31 октября, 12:35,
обновлено 31 октября, 13:05
Палестино-израильский конфликт

В Газе заявили о стремлении Израиля отделить северную часть анклава от южной

Как отметили в МВД Газы, Армия Израиля поставила перед собой такую задачу

РАБАТ, 31 октября. /ТАСС/. Армия Израиля поставила перед собой задачу отделить северную часть сектора Газа от ее южной части. Об этом катарскому телеканалу Al Jazeera сообщили в МВД палестинского анклава.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

"Оккупационные силы (так в Газе называют израильские ВС - прим. ТАСС) стремятся отделить северную часть сектора Газа от ее южной части", - сказал собеседник телеканала.

По его словам, с момента обострения обстановки 7 октября "оккупационные силы уничтожили целые жилые районы на северо-западе сектора Газа".

В МВД сообщили, что техника израильской армии находятся на трассе "Салах эд-Дин" в секторе Газа и пытается выйти к трассе "Ар-Рашид" (проходит вдоль побережья анклава). Кроме того, армейские транспортные средства Израиля замечены в районе Карама (на севере палестинского анклава). 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация