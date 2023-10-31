В Газе заявили о стремлении Израиля отделить северную часть анклава от южной

Как отметили в МВД Газы, Армия Израиля поставила перед собой такую задачу

РАБАТ, 31 октября. /ТАСС/. Армия Израиля поставила перед собой задачу отделить северную часть сектора Газа от ее южной части. Об этом катарскому телеканалу Al Jazeera сообщили в МВД палестинского анклава.

"Оккупационные силы (так в Газе называют израильские ВС - прим. ТАСС) стремятся отделить северную часть сектора Газа от ее южной части", - сказал собеседник телеканала.

По его словам, с момента обострения обстановки 7 октября "оккупационные силы уничтожили целые жилые районы на северо-западе сектора Газа".

В МВД сообщили, что техника израильской армии находятся на трассе "Салах эд-Дин" в секторе Газа и пытается выйти к трассе "Ар-Рашид" (проходит вдоль побережья анклава). Кроме того, армейские транспортные средства Израиля замечены в районе Карама (на севере палестинского анклава).