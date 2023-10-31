В Норвегии заявили о единстве Северного совета в вопросе поддержки жителей Газы

Премьер Йонас Гар Стёре объяснил, что страна поддержала ближневосточную резолюцию ООН, несмотря на отсутствие поправки об осуждении атаки террористов ХАМАС

СТОКГОЛЬМ, 31 октября. /ТАСС/. Среди стран - членов Северного совета (Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции) нет разногласий по поводу поддержки гражданского населения сектора Газа и осуждения действий палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре, комментируя голосование 27 октября по резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, которую из всех стран объединения поддержала только Норвегия.

"Мы (Норвегия - прим. ТАСС) проголосовали за [документ], мы проголосовали за канадскую формулировку, в которой говорится, что Израиль имеет право защищать себя. Но конфликт не пропорционален, и поэтому нам было важно проголосовать за гуманитарное прекращение огня. Важно держаться вместе, но я считаю, что между нами (странами Северного совета - прим. ТАСС) нет разногласий, когда речь идет о помощи и поддержке мирного населения в секторе Газа или осуждении террористической атаки ХАМАС. В ООН каждая страна должна выражать свое мнение, это и произошло в прошлую пятницу", - сказал глава норвежского кабмина на пресс-конференции в рамках 75-й сессии объединения в Осло.

По словам датского премьера Метте Фредериксен, "в прошлую пятницу был упущен момент, осуждающий террористическую атаку ХАМАС на Израиль". Именно поэтому Дания не поддержала резолюцию ООН, подчеркнула она.

ГА ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. Четыре страны Северной Европы - Дания, Исландия, Финляндия и Швеция - воздержались, Норвегия проголосовала за резолюцию. Предложенная Канадой поправка с осуждением движения ХАМАС не набрала достаточного количества голосов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Северный совет является официальным органом межпарламентского сотрудничества стран Северной Европы. Объединение основано в 1952 году, оно насчитывает 87 представителей из Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, а также из автономных территорий Фарерских островов, Гренландии и Аландских островов.