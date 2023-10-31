Армия Израиля сообщила о новой попытке обстрела из Ливана

Как добавили в армейской пресс-службе, два военных поста израильской армии, расположенные рядом с границей с Ливаном, подверглись обстрелам противотанковыми ракетами

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали две неудачные попытки запуска снарядов со стороны Ливана и открыли ответный огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После первоначального сообщения о сиренах в Метуле (населенный пункт на границе с Ливаном - прим. ТАСС) было зафиксировано два неудачных запуска из Ливана [снарядов], которые не перелетели в Израиль. Артиллерия Армии обороны Израиля сейчас наносит удары по Ливану" - говорится в сообщении.

Помимо этого, в течение дня израильские военные "нанесли удар по террористической ячейке, планировавшей запустить противотанковые ракеты в сторону израильской территории", добавили в пресс-службе.

Кроме того, два военных поста израильской армии, расположенные рядом с границей с Ливаном, подверглись обстрелам противотанковыми ракетами, проинформировали в армии, добавив, что Израиль открыл и там ответный огонь по источникам стрельбы.