Парламент Черногории утвердил новый состав правительства

Кабмин возглавил экс-министр финансов и социального обеспечения Милойко Спаич

БЕЛГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории избрали новый состав правительства республики во главе с экс-министром финансов и социального обеспечения Милойко Спаичем.

"Сегодня, 31 октября 2023 года, парламент Черногории избрал 44-е правительство Черногории во главе с председателем Милойко Спаичем", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства. Новый состав кабмина был утвержден 46 голосами, 19 депутатов проголосовали против, 1 воздержался.

"Клянусь, что буду выполнять свои обязанности в соответствии с конституцией и законом, честно, ответственно и добросовестно", - заявил Спаич во время принесения присяги.

Демократическая партия социалистов бывшего президента Мило Джукановича и партия "Социал-демократы Черногории" обвинили новый состав правительства в том, что он является "античерногорским, антиевропейским и пророссийским". Предшественник Спаича на посту премьера Дритан Абазович заявил, что новый глава правительства "задолжает миллиард евро, из которых 10 млн оставит себе".

В новый состав правительства вошли 5 вице-премьеров и 17 министров. Алекса Бечич, бывший спикер парламента, занял пост вице-премьера по вопросам безопасности, внутренней и внешней политики и европейским делам, Филип Иванович - главы МИД, Новица Вукович - министра финансов, Драган Крапович - министра обороны.

30 октября парламент Черногории избрал в ходе голосования на пост своего председателя одного из лидеров бывшей оппозиционной коалиции "Демократический фронт" Андрию Мандича.

Результаты выборов

Парламентские выборы в Черногории состоялись 11 июня. Движение "Европа сейчас!" во главе со Спаичем получило 24 из 81 места в Скупщине, на втором месте оказалась коалиция "Вместе! За будущее, которое принадлежит вам" во главе с левоцентристской Демократической партией социалистов Черногории и ее лидером Даниелем Живковичем (21 место), на третьем - коалиция "За будущее Черногории" (13 мест).