31 октября, 12:33,
обновлено 31 октября, 12:51
Палестино-израильский конфликт

В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Они предупреждают население об угрозе ракетного обстрела

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, впервые с начала дня прозвучали в центральных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - говорится в сообщении.

Менее чем через 10 минут последовало новое аналогичное сообщение о воздушной тревоге в центральных районах страны.

По информации военных, одновременно сирены звучали и в южных районах страны, непосредственно прилегающих к сектору Газа. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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