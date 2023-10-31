В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Они предупреждают население об угрозе ракетного обстрела

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, впервые с начала дня прозвучали в центральных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - говорится в сообщении.

Менее чем через 10 минут последовало новое аналогичное сообщение о воздушной тревоге в центральных районах страны.

По информации военных, одновременно сирены звучали и в южных районах страны, непосредственно прилегающих к сектору Газа.