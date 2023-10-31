В офисе Зеленского назвали статью о нем в Time личным мнением обозревателя

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что в Киеве хотели бы "более эффективной реализации заявленных союзниками намерений - хотя бы на 70-80%"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Опубликованная накануне в американском журнале Time статья, в которой утверждается, что украинский лидер Владимир Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками, является личным мнением обозревателя. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это субъективная точка зрения конкретного журналиста, у которого есть свое видение происходящего", - приводит слова Подоляка украинское издание NV.

Он также возмутился тем, что в статье использованы данные анонимных источников. При этом Подоляк признал, что в Киеве хотели бы "более эффективной реализации заявленных союзниками намерений - хотя бы на 70-80%".

Статья в Time привлекла внимание на Украине после того, как глава офиса Зеленского Андрей Ермак опубликовал в Telegram-канале ссылку на нее и рекомендовал к прочтению, но через некоторое время удалил этот пост. Возможно, причиной "ошибки" стала размещенная в начале текста фотография украинского лидера в Конгрессе США и сбивающий с толку оптимистичный подзаголовок. Автор статьи написал со ссылкой на источники в окружении Зеленского, что тот "потерял блеск оптимизма" и чувствует себя преданным, так как союзники не передали Украине столько вооружений, сколько запрашивал Киев. Еще один "человек из окружения украинского лидера" сообщил американскому журналисту, что командиры ВСУ на передовой начали отказываться выполнять приказы о наступлении, даже если они исходили непосредственно от администрации президента.

Критика Зеленского в западных СМИ

Подоляк и ранее выражал недовольство из-за публикаций в крупных западных СМИ статей об усталости союзников от Киева, его разногласиях с партнерами или критикой украинского руководства вместо "рассказов об успехах Украины". При этом подобные статьи со ссылкой на некие источники или аналитиков появляются все чаще.

Новую волну критических публикаций вызвал визит Зеленского в США в сентябре, где, несмотря на беседу с американским президентом Джо Байденом и несколько встреч в Конгрессе, его программа была намного скромнее, чем годом ранее. Кроме того, не вызвало заметного интереса и выступление украинского лидера на Генассамблее ООН, что не ускользнуло от внимания журналистов.

С критикой западных СМИ выступал и бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он отмечал, что американский политический истеблишмент посредством "аналитических" публикаций и "утечек" готовит почву, чтобы оказывать давление на Киев и убедить его пойти на переговоры с территориальными уступками.