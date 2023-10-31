В ЮНИСЕФ заявили, что Газа превратилась в кладбище для детей

Официальный представитель Детского фонда ООН Джеймс Элдер отметил, что младенческая смертность от обезвоживания представляет собой "растущую угрозу" в анклаве

ЖЕНЕВА, 31 октября. /ТАСС/. Сектор Газа превратился в кладбище для детей, на сегодняшний день число погибших несовершеннолетних в палестинском анклаве превысило 3,4 тыс. Об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер.

"Газа превратилась в кладбище для детей", - сказал он. По словам Элдера, согласно последним данным Минздрава Газы, в анклаве погибли более 3 450 детей. Он повторно призвал израильские власти к немедленному прекращению огня и открытию всех пропускных пунктов для бесперебойного поступления гуманитарной помощи. "Если бы мы прекратили огонь на 72 часа, это позволило бы 1 тыс. детей снова оказаться в безопасности", - утверждал представитель ЮНИСЕФ.

Элдер отметил, что угроза для жизни детей "не ограничивается бомбами и минометами". Младенческая смертность от обезвоживания представляет собой "растущую угрозу" в анклаве, поскольку производство воды в Газе составляет 5% от необходимого объема. Связано это с тем, что большинство опреснительных установок не работают из-за повреждений или нехватки топлива.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава сообщил, что число погибших в результате обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа увеличилось до 8 525.