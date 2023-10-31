31 октября, 13:34
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля назвала активным проведение операции на севере Газы

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ в резерве Джонатана Конрикуса, военнослужащие еврейского государства провели несколько рейдов за последние дни

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Военные Израиля расширяют масштабы военных действий в северной части сектора Газа. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

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"Мы расширяем нашу активность в Газе. Мы провели несколько рейдов за последние дни. Израильские силы находятся в нескольких частях северной Газы и проводят [там] операции", - указал он. Представитель ЦАХАЛ добавил, что "бронетехника, [в том числе] танки, бронетранспортеры и бульдозеры", продвигается вглубь сектора Газа, "пользуясь огневой поддержкой и данными разведки". Армия Израиля ищет боевиков палестинского движения ХАМАС, "вступает с ними в бой, атакует их на земле и с воздуха, используя множество доступных средств", отметил Конрикус.

27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил о расширении масштабов сухопутной военной операции в Газе. 

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