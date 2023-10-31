Боевое крыло ХАМАС заявило о нанесении удара по Тель-Авиву

В группировке также отметили, что нанесли несколько ударов по всей городской агломерации Гуш-Дан

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, утверждает, что нанесла ракетный удар по Тель-Авиву. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

"Бойцы "Бригад [Иззэддина] аль-Кассама" наносят ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на удары противника по мирным жителям", - говорится в сообщении.

В организации также отметили, что нанесли несколько ударов по всей городской агломерации Гуш-Дан, куда входят Тель-Авивский и Центральный административные округа.