FT: Британия, Нидерланды и Франция планируют отправить помощь в сектор Газа по морю

По сведениям газеты, с таким предложением выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте "во время раздельных визитов в Израиль на прошлой неделе"

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Британия, Нидерланды и Франция прорабатывают возможность отправки гуманитарной помощи в сектор Газа по морю. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Она указывает со ссылкой на источники, что с таким предложением выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте "во время раздельных визитов в Израиль на прошлой неделе". Великобритания также рассматривает эту возможность, французский лидер уже обсудил ее с премьером королевства Риши Сунаком "во время телефонного разговора" 29 октября, отмечает издание.

"Морской путь остается одной из доступных нам возможностей. Мы знаем, что Франция уже отправила одно судно в целях оказания медицинской помощи. Мы и наши многочисленные страны-партнеры присутствуем на Кипре в военном плане", - отметила и.о. министра обороны Нидерландов Кайса Олленгрен в ответ на просьбу издания прокомментировать данную информацию. Как отмечает газета, переговоры между странами "все еще идут", партнерам предстоит "установить, как именно должен работать этот маршрут". При этом эта схема "может не дойти до стадии реализации": морские поставки "почти неизбежно потребуют временного прекращения огня" между Израилем и ХАМАС, поскольку единственный порт расположен в городе Газа, который представляет собой "главную цель продолжающейся наземной операции" еврейского государства.

При этом глава оборонного ведомства Нидерландов также указала, что в рамках подобных поставок можно было бы предусмотреть механизм инспекций со стороны израильских вооруженных сил, что ввело бы "элемент доверия". В то же время пока непонятно, согласится ли еврейское государство с подобным планом. Как отметил изданию представитель властей Израиля, страна примет схему гуманитарных поставок по морю в сектор Газа только при условии "наличия проверочного механизма" в отношении перевозимых на судах грузов.