31 октября, 13:03

В Киргизии назначили нового пресс-секретаря президента

Им стал Аскат Алагозов

БИШКЕК, 31 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Аскат Алагозов назначен новым пресс-секретарем президента.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Алагозов Аскат Жумакадирович назначен пресс-секретарем Президента Кыргызской Республики", - сообщила пресс-служба киргизского лидера.

Предыдущего пресс-секретаря президента Эрбола Султанбаева назначили послом Киргизии в Белоруссии и постоянным полномочным представителем Киргизии при уставных органах Содружества Независимых Государств по совместительству. 

Теги:
КиргизияЖапаров, Садыр Нургожоевич
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