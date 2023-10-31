В Киргизии назначили нового пресс-секретаря президента

Им стал Аскат Алагозов

БИШКЕК, 31 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Аскат Алагозов назначен новым пресс-секретарем президента.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Алагозов Аскат Жумакадирович назначен пресс-секретарем Президента Кыргызской Республики", - сообщила пресс-служба киргизского лидера.

Предыдущего пресс-секретаря президента Эрбола Султанбаева назначили послом Киргизии в Белоруссии и постоянным полномочным представителем Киргизии при уставных органах Содружества Независимых Государств по совместительству.