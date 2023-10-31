31 октября, 13:09

Президент Киргизии сменил мэра Бишкека

Им назначили Айбека Джунушалиева

БИШКЕК, 31 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров принял решение сменить мэра Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович освобожден от занимаемой должности мэра города Бишкек в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении. Новая должность Абдыкадырова не указывается.

Мэром столицы стал Айбек Джунушалиев, который возглавлял мэрию Бишкека в 2021-2022 годах. 

Теги:
КиргизияЖапаров, Садыр Нургожоевич
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