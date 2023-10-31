Во Вьетнаме заявили, что считают Россию одним из своих приоритетных партнеров

Премьер-министр республики Фам Минь Чинь отметил, что между двумя странами "традиционно сохраняются товарищеские и братские отношения"

ХАНОЙ, 31 октября. /ТАСС/. Вьетнам намерен продолжать эффективное сотрудничество с Россией во всех сферах, поскольку она является одним из его приоритетных партнеров. Об этом заявил премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Фам Минь Чинь.

Между Вьетнамом и Россией "традиционно сохраняются товарищеские и братские отношения", отметил премьер на встрече в Ханое с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым. "Вьетнам всегда высоко ценит всестороннее стратегическое партнерство с Российской Федерацией, считает Россию одним из своих приоритетных партнеров и желает продолжать практическое и эффективное двустороннее сотрудничество во всех сферах во имя общих интересов народов наших стран, во имя мира, стабильности и развития в регионе и мире", - подчеркнул глава вьетнамского правительства.

Он заверил, что вьетнамский народ всегда помнит ту искреннюю поддержку и помощь, которую российский народ оказал республике в годы борьбы за национальное освобождение и объединение родины, а также в деле строительства и развития страны на современном этапе.

Глава кабмина СРВ констатировал, что экономическое и торговое сотрудничество играет важную роль в двусторонних отношениях, однако товарооборот пока остается скромным. При этом сотрудничество в нефтегазовой и энергетической сферах дает, по словам Фам Минь Чиня, "обнадеживающие результаты".

Странам следует координировать свои действия для дальнейшего расширения торгово-инвестиционных связей и преодоления спада товарооборота в последние годы, считает премьер-министр. Он отметил, что также необходимо содействовать продвижению сотрудничества в области энергетики, образования, подготовки кадров, науки и технологий, кибербезопасности и цифровой трансформации.