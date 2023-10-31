Министр иностранных дел Ирана второй раз с 7 октября встретился с главой политбюро ХАМАС

Стороны обсудили последние события в секторе Газа

ДУБАЙ, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился в Дохе с главой политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его данным, стороны обсудили последние события в секторе Газа. Это уже вторая встреча Абдоллахияна и Хании с 7 октября, когда боевики ХАМАС проникли из Газы на территорию Израиля в рамках операции "Наводнение Аль-Аксы", отмечает агентство, однако других подробностей переговоров не приводит.

До этого глава иранского внешнеполитического ведомства встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а также премьер-министром и министром иностранных дел эмирата Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. На переговорах с катарским лидером Абдоллахиян заявил, что армия Израиля неспособна противостоять палестинскому сопротивлению. Со своей стороны эмир Катара указал, что демонстрации в поддержку Палестины в различных странах, в том числе в США, указывают на неприятие в мире преступлений Израиля.

По завершении визита в Катар Абдоллахиян направится в Турцию.