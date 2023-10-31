Нижняя палата парламента Узбекистана приняла закон о переходе на смешанную систему выборов

Документ вступит в силу после одобрения Сенатом и подписания президентом Шавкатом Мирзиёевым

ТАШКЕНТ, 31 октября. /ТАСС/. Законодательная (нижняя) палата Олий мажлиса (парламента) Узбекистана приняла закон о переходе от мажоритарной к смешанной избирательной системе. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в мае подписал указ, которым одобрил предложение о переходе от существующей в республике мажоритарной избирательной системы к мажоритарно-прапорциональной модели и поручил нижней палате разработать соответствующий законопроект.

По данным пресс-службы, Законодательная палата рассмотрела во втором чтении проект конституционного закона Узбекистана "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Узбекистан, направленные на дальнейшее совершенствование процедуры выборов и референдума". Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в избирательный кодекс республики и семь законов.

"На заседании проект конституционного закона был принят депутатами", - говорится в сообщении. В соответствии с законодательством Узбекистана документ вступит в силу, если будет одобрен Сенатом (верхней палаты парламента) и подписан президентом страны.

В этом случае 75 депутатов Законодательной палаты будут избираться по одномандатным округам по мажоритарной системе (голосование за кандидата), а остальные 75 - по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии по пропорциональной системе (голосование за список кандидатов).