Армия Израиля нанесла новые удары по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

Как сообщили в армейской пресс-службе, "некоторое время назад подозрительные лица обстреляли пост Армии обороны Израиля на границе с Ливаном"

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые удары по инфраструктуре шиитской организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы с ливанской стороны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля атаковала военную инфраструктуру "Хезболлах" в ответ на стрельбу со стороны ливанской границы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что "некоторое время назад подозрительные лица обстреляли пост Армии обороны Израиля на границе с Ливаном".

"Кроме того, были зафиксированы запуски минометных снарядов, которые упали в незаселенной местности в районе Тель-Хая. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по военной инфраструктуре террористической организации "Хезболлах" и открыла ответный огонь по источникам обстрелов", - пояснили в пресс-службе.