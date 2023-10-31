31 октября, 13:41,
обновлено 31 октября, 13:56

Армия Израиля нанесла новые удары по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

Как сообщили в армейской пресс-службе, "некоторое время назад подозрительные лица обстреляли пост Армии обороны Израиля на границе с Ливаном"

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые удары по инфраструктуре шиитской организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы с ливанской стороны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Армия обороны Израиля атаковала военную инфраструктуру "Хезболлах" в ответ на стрельбу со стороны ливанской границы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что "некоторое время назад подозрительные лица обстреляли пост Армии обороны Израиля на границе с Ливаном".

"Кроме того, были зафиксированы запуски минометных снарядов, которые упали в незаселенной местности в районе Тель-Хая. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по военной инфраструктуре террористической организации "Хезболлах" и открыла ответный огонь по источникам обстрелов", - пояснили в пресс-службе. 

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