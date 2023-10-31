США на консультациях с Израилем подчеркнули необходимость соблюдать правила ведения войны

По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, В Вашингтоне также призывают еврейское государство избегать жертв среди мирного населения во время военных операций в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Представители американских властей на консультациях с израильскими коллегами подчеркивают необходимость соблюдать правила ведения войны, а также избегать жертв среди мирного населения во время военных операций в секторе Газа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Во время наших переговоров с израильским правительством и президент [США Джо Байден], и я подчеркивали необходимость того, чтобы Израиль действовал в соответствии с правилами ведения войны и нормами международного гуманитарного права, а также принимал все возможные меры, чтобы избежать жертв среди мирного населения", - отметил он, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

По его словам, "Израиль имеет право - и даже обязан - защищать себя, но то, как он это делает, имеет значение". На слушаниях обсуждается направленный ранее Белым домом на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Израилю и Украине. В общей сложности на оказание помощи Израилю и Украине, а также на противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.