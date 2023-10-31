Блинкен заявил о необходимости рассмотреть возможность "гуманитарных пауз" в Газе

Как отметил госсекретарь США, администрация Соединенных Штатов указала на важность отправки палестинцам всей необходимой гуманитарной помощи

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает необходимым рассмотреть возможность ввести "гуманитарные паузы" в секторе Газа, а также указывает на важность отправки палестинцам всей необходимой гуманитарной помощи. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В Газу должны поступать продовольствие, вода, медикаменты и другая необходимая гуманитарная помощь для мирного населения. Мирное население должно иметь возможность не подвергаться опасности, что становится еще более сложной задачей, поскольку [палестинское радикальное движение] ХАМАС использует гражданских лиц в качестве живого щита. Необходимо рассмотреть возможность гуманитарных пауз", - отметил Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Блинкен подчеркнул, что "без быстрой и стабильной гуманитарной помощи конфликт, скорее всего, будет разрастаться, страдания будут усиливаться, а ХАМАС и его покровители будут получать выгоду, представляя себя спасителями от отчаянного положения, которое они же и создали". По его словам, "гуманитарная помощь также жизненно важна для безопасности Израиля". "Незамедлительное предоставление помощи и защита палестинского мирного населения в ходе конфликта - необходимая основа для поиска в Газе партнеров, которые видят будущее иначе, чем ХАМАС, и готовы помочь воплотить его в жизнь", - добавил госсекретарь.

На слушаниях обсуждается направленный ранее Белым домом на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Израилю и Украине. В общей сложности на оказание помощи Израилю и Украине, а также на противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.