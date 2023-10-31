США заявили, что примут новые меры при продолжении ударов по их силам на Ближнем Востоке

Глава Пентагона Ллойд Остин напомнил, что американские военные "неоднократно подвергались нападениям со стороны поддерживаемых Ираном вооруженных группировок"

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Вашингтон требует прекращения ударов по силам США на Ближнем Востоке, якобы осуществляемых при поддержке Ирана, и готов принять новые меры в случае продолжения таких атак. Такую позицию изложил глава Пентагона Ллойд Остин, его заявление опубликовано на сайте комитета по ассигнованиям Сената Конгресса США, где американский министр обороны выступает на слушаниях.

"Во-первых, мы продолжим защищать силы и граждан США в регионе. В последние дни наши военные неоднократно подвергались нападениям со стороны поддерживаемых Ираном вооруженных группировок. Эти неприемлемые поддерживаемые Ираном атаки на силы США должны прекратиться, - подчеркнул Остин. - По указанию президента [США Джо Байдена] американские силы нанесли высокоточные удары в целях самообороны по объектам в восточной части Сирии, используемым Корпусом стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС) и его филиалами. Если поддерживаемые Ираном группировки продолжат нападения на американские силы, мы без колебаний примем дополнительные меры в регионе для защиты наших людей".

"Мы усилили меры по защите [американских] сил во всем региону. Я распорядился перебросить [систему ПРО] THAAD и дополнительные [зенитные ракетные комплексы] Patriot для защиты наших людей", - отметил министр.

Остин на прошлой неделе заявил, что США нанесли удары по двум связанным с Ираном объектам на территории Сирии. По его версии, "эти высокоточные удары в целях самообороны являются ответом на серию продолжающихся и в основном безуспешных вылазок против личного состава США в Ираке и Сирии, предпринимающихся с 17 октября военизированными группировками, связанными с Ираном". Байден распорядился принять эти меры, "чтобы ясно дать понять, что США не потерпят подобных атак" и будут защищать себя, своих граждан и свои интересы, отметил Остин.

По его словам, в результате вылазок легкие ранения получил 21 американский военнослужащий, однако все они уже вернулись в строй. Кроме того, при укрытии в убежище во время одной из атак от сердечного приступа, как уже заявляли ранее американские должностные лица, умер подрядчик правительства США, напомнил Остин.

По данным, которые изложил ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, силы США и западной коалиции за период между 17 и 26 октября 12 раз подверглись нападению в Ираке и 4 раза - в Сирии при помощи беспилотников-камикадзе и ракет. Райдер утверждал, что эти вылазки совершили военизированные группировки, поддерживаемые Ираном.