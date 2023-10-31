Израильские дроны выпустили ракеты по району Марун-эр-Рас на юге Ливана

По данным агентства Al Wataniya, при обстрелах использовали фосфорные боеприпасы

БЕЙРУТ, 31 октября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС атаковали южные районы Ливана в ответ на вооруженные вылазки бойцов вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах". Как сообщило агентство Al Wataniya, беспилотники выпустили четыре ракеты по пограничному району Марун-эр-Рас.

Огонь по ливанской территории продолжает вести артиллерия израильской армии. По данным агентства, противник использует при обстрелах сельской местности фосфорные боеприпасы. Сообщается, что в окрестностях Маркабы, Хоулы, Аит-эш-Шааб загорелись рощи оливковых деревьев и фруктовые сады.

Ранее военно-информационная служба "Хезболлах" передала в своем коммюнике, что "отряд шиитских бойцов обнаружил группу израильских военнослужащих, устроивших засаду в районе Эль-Аси, и вступил с ними в перестрелку". Как утверждается, в ходе боя противник понес потери, раненых солдатов эвакуировали вертолетами.

В коммюнике говорится, что поблизости от израильской казармы в Бираните шиитским бойцам удалось подбить управляемой ракетой танк Merkava. В тексте отмечается, что бронемашина загорелась и среди ее экипажа есть убитые и раненые. Со стороны командования израильской армии подтверждений о поражении танка на границе с Ливаном не последовало.

Израильские военные в Метуле зафиксировали две неудачные попытки запуска снарядов со стороны Ливана, которые не перелетели на территорию Израиля.