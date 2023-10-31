31 октября, 14:11,
обновлено 31 октября, 14:34
Палестино-израильский конфликт

Минздрав Палестины сообщил о гибели более 100 человек при ударе Израиля по лагерю Джебалия

По данным ведомства, также разрушено несколько жилых домов

БЕЙРУТ, 31 октября. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли серию ударов по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа, в результате разрушено несколько жилых домов. Как сообщил телеканалу Al Hadath представитель палестинского Минздрав Ашраф аль-Кудра, число погибших превысило 100 и продолжает расти.

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"Число жертв может составить несколько сотен, поскольку Джебалия является самым густонаселенным районом в палестинском анклаве, - указал чиновник. - Следует вести речь о новой расправе, учиненной оккупационными силами".

Одновременно с авианалетами на Джебалию, Бейт-Лахию и Бейт-Ханун израильские войска расширили во вторник масштабы наземной операции на севере сектора Газа.

В новость были внесены изменения (17:34 мск) - передается с изменением числа погибших. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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