Северные страны договорились сотрудничать в области репатриации мигрантов

Министры Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии приняли три совместные инициативы в этой области

СТОКГОЛЬМ, 31 октября. /ТАСС/. Министры северных стран по вопросам иммиграции, интеграции, юстиции и внутренних дел на встрече в Копенгагене договорились усилить сотрудничество в области репатриации мигрантов, приняв три совместные инициативы в этой области. Об этом сообщает Министерство иммиграции и интеграции Дании.

Министры Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии договорились, что эти страны, в сотрудничестве с Агентством ЕC по безопасности внешних границ (Frontex), будут координировать совместные операции по возвращению из Северных стран мигрантов и оказывать помощь оказавшимся в Северной Африке беженцам, которые хотят добровольно вернуться в свои страны. Вторая инициатива, также в сотрудничестве с Frontex, направлена на репатриацию лиц, не имеющих права остаться в ЕС и Шенгенской зоне. Третий проект связан с оказанием помощи Международной организации по миграции (IOM) в работе с нелегальными мигрантами в Северной Африке, которым будет предложена помощь в добровольном возвращении в свои страны, где будет облегчена реинтеграция.

"Страны Северной Европы имеют общий интерес в отправке иностранцев без легального ВНЖ на родину. Мы должны избегать их поездок по нашим странам и попадания в поле зрения властей. Решающим принципом является то, что иностранцы, не имеющие легального ВНЖ, едут домой. В Дании мы прошли долгий путь и сумели сократить число лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, до менее 500 человек, несколько лет назад это число составляло более 1 000 человек", - приводятся в сообщении слова министра иммиграции и интеграции Коре Дюбвада, который также призывает постоянно стремиться к лучшему "и в Дании, и в других странах Северной Европы, и в ЕС".