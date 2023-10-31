Вучич: отказ Сербии от санкций против РФ и споры с Приштиной затрудняют путь в ЕС

По словам президента республики, эти факторы являются двумя основными препятствиями для Белграда для вступления в Евросоюз

БЕЛГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Отказ Белграда от санкционной политики, направленной против России, и отсутствие продвижения в нормализации отношений с Приштиной являются двумя основными препятствиями для Сербии на пути евроинтеграции. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Если быть совсем откровенным, сейчас вы услышали от Урсулы то, что она хотела очень мягко сказать, какие у нас проблемы со вступлением в ЕС, я ей благодарен за такой мягкий подход. Я не скрываю это от нашего народа, мне кажется, что это известно и им, и всем остальным. Первый факт - это наше несоответствие европейской внешней политике в части отказа от введения санкций против Российской Федерации. Другой вопрос - это ситуация и наши отношения с Приштиной", - сказал Вучич.

"Два самых больших препятствия для нас на данный момент - это Косово и Метохия и санкции против Российской Федерации", - заключил сербский лидер.

Ранее глава государства подчеркивал, что самостоятельная позиция Сербии и отказ от присоединения к санкционной политике, направленной против России, позволили республике укрепить репутацию свободной и независимой страны. Вучич отдельно отмечал, что в связи с давлением по санкционному вопросу ситуация очень напряженная и становится все труднее. Он пообещал прямо сказать гражданам, когда Сербия окажется не в силах воздерживаться от введения санкций.