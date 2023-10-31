Блинкен заявил, что победа РФ по итогам СВО "придаст смелости" Москве и Тегерану

По словам госсекретаря США, "конфликты на Украине и на Ближнем Востоке имеют четкую взаимосвязь"

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов полагает, что успех России по итогам СВО на Украине может "придать смелости" Москве и Тегерану. Об этом заявил, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его мнению, "конфликты на Украине и на Ближнем Востоке имеют четкую взаимосвязь". "Если мы позволим России одержать победу при поддержке Ирана, это придаст смелости и Москве, и Тегерану", - утверждал Блинкен.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Западу следует прекратить спекулировать на тему якобы имеющих место поставок БПЛА из Ирана в Россию, все представленные США и Европой "доказательства" не вызывают никакого доверия.