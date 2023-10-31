Протестующие против операций Израиля прерывают слушания в Конгрессе США

Активисты скандируют лозунги "Прекращение огня сейчас" и "Стыдитесь!"

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Активисты, выступающие против военных операций Израиля в секторе Газа и их поддержки Вашингтоном, прерывают проходящие в Конгрессе США слушания с участием госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина.

В общей сложности эти слушания были прерваны уже не менее семи раз. Мероприятие, на котором рассматривается дополнительный запрос американской администрации на оказание дальнейшей крупной финансовой помощи Украине и Израилю, проводит комитет по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Протестующие скандируют лозунги "Прекращение огня сейчас" и "Стыдитесь!". Они разворачивают плакаты и транспаранты, на которых написано "Нет геноциду Израиля в Газе", "Нет осаде Газы", "Хватит выделять деньги Израилю". Группа активистов поднимает руки, демонстрируя ладони, выкрашенные красной краской, которая символизирует пролитую в зоне палестино-израильского конфликта кровь. Полиция Капитолия выводит манифестантов из зала, никаких эксцессов при этом не наблюдается. В общей сложности на слушаниях задержаны к настоящему времени уже несколько десятков человек.