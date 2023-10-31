31 октября, 14:27,
обновлено 31 октября, 15:03
Военная операция на Украине

Глава Пентагона допустил победу России, если США прекратят поддержку Украины

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Ллойд Остин считает, что основная стратегия России заключается в том, чтобы "переждать Запад"

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Россия одержит победу в конфликте на Украине, если США прекратят оказывать поддержку киевскому режиму. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

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Военная операция на Украине. Онлайн

По его мнению, руководство РФ "чувствует, что Запад устанет от поддержки Украины" и Москва "вскоре одержит верх". "Так и произойдет, если мы не будем поддерживать Украину, тогда [президент России Владимир] Путин победит", - сказал руководитель американского оборонного ведомства. Он полагает, что основная стратегия России заключается в том, чтобы "переждать Запад".

Кроме того, Остин убежден, что президент Украины Владимир Зеленский не преувеличивает, когда предрекает поражение Киева, комментируя возможность прекращения финансовой помощи со стороны Запада. Об этих высказываниях Зеленского в ходе визита в Вашингтон напомнил на слушаниях сенатор Дик Дурбин (демократ от штата Иллинойс). "Он [Зеленский] выражался недвусмысленно. Он повторил это: мы проиграем в этой войне без финансовой поддержки США и НАТО", - сказал Дурбин. "Министр Остин, он преувеличивал?" - спросил у главы Пентагона законодатель. "Нет, он не [преувеличивал], сенатор", - ответил глава военного ведомства США.

Остин также отметил, что поддержка Украины и Израиля является "инвестицией США в оборону и индустриальную базу". "Это помогает нам восстановить наши запасы, дает нам дополнительные глубину и гибкость, которые помогают нам делать то, что мы делали на протяжении долгих лет по всему миру", - сказал глава Пентагона. Он подчеркнул, что США должны продолжать оказывать поддержку обеим странам. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияОстин, ЛлойдВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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