Генсек Белорусского Красного Креста продолжил работу, несмотря на требования федерации

Поездка Дмитрия Шевцова в ДНР и ЛНР обусловлена необходимостью защитить репутацию Минска, сообщили в БКК

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь белорусского Красного Креста (БКК) Дмитрий Шевцов продолжает исполнять свои полномочия. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"В соответствии с уставом Белорусского Красного Креста к исключительной компетенции Съезда относятся вопросы избрания, переизбрания, смещения генерального секретаря. 7 сентября XXVI Съездом Белорусского Красного Креста принято единогласное решение о продолжении работы Дмитрия Шевцова в занимаемой им должности генерального секретаря. Таким образом, Дмитрий Шевцов продолжает исполнять свои полномочия в соответствии с решением Съезда", - сообщили в организации.

Правление Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца ранее в ультимативной форме потребовало ухода в отставку генерального секретаря БКК Шевцова до 30 ноября в связи с его июльской поездкой на Донбасс. В распространенном в Женеве заявлении оно пригрозило приостановить членство БКК в федерации и прекратить предоставление ему любого нового финансирования, если это требование не будет выполнено до 30 ноября.

В БКК напомнили, что организация является координатором оказания гуманитарной помощи на территории Белоруссии и продолжает оказывать поддержку уязвимым категориям граждан. "Подобная деятельность по формированию системы гуманитарных ценностей осуществляется в соответствии с национальным законодательством, уставом Белорусского Красного Креста и ее невозможно приостановить, невзирая на требования с чьей-либо стороны", - подчеркнули в БКК.

О поездке в ДНР и ЛНР

Шевцов в настоящее время не планирует снова посещать Донбасс, сообщили в организации.

"Поездка генерального секретаря на территории Донецкого и Луганского регионов в июле 2023 года была вызвана необходимостью защитить репутацию Республики Беларусь, Национального общества и Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца в целом от возможных обвинений в похищении с указанных территорий детей, которым ранее при участии Белорусского Красного Креста оказывалось содействие в оздоровлении на территории Республики Беларусь. Дмитрий Шевцов лично убедился, что эти дети благополучно вернулись домой. В настоящий момент необходимость в опровержении подобных обвинений отсутствует, потому посещение указанной территории не планируется", - сказали в организации.

В БКК рассказали, что "вся гуманитарная деятельность организации в текущий период в отношении вынужденных мигрантов, в том числе из Донбасса, сосредоточена внутри Республики Беларусь".

"Белорусский Красный Крест в 2022-2023 годах оказал помощь и поддержку около 6900 вынужденным мигрантам из Украины, из них свыше 3 тыс. - женщины, порядка 1 850 - дети", - добавили в Белорусском Красном Кресте. Такая работа продолжается, специалистами и волонтерами БКК оказываются различные виды поддержки: психосоциальная, гуманитарная, выдача денежных сертификатов и ваучеров на получение денежной помощи, медицинская помощь, помощь в поиске родственников.

"При необходимости граждане имеют возможность разместиться в кризисных центрах. Кроме того, вынужденные мигранты имеют возможность подать заявку на поддержку своих бизнес-инициатив для возможности трудоустройства на территории Беларуси. Такая деятельность ведется силами Белорусского Красного Креста при поддержке различных партнеров", - рассказали в БКК.