Глава СНБ Израиля не стал комментировать возможный ответ на обстрелы из Йемена

Как отметил Цахи Ханегби, в Израиле считают неприемлемыми нацеленные против их страны удары сторонников движения "Ансар Аллах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Израиля считают неприемлемыми нацеленные против их страны удары сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), заявил глава израильского Совета национальной безопасности Цахи Ханегби. При этом он воздержался от ответа на вопрос о том, какие ответные меры могут быть приняты Израилем в отношении хуситов.

"По поводу хуситов - все эти обстрелы, конечно же, неприемлемы для Израиля. Я не намерен сейчас использовать эту трибуну для того, чтобы детально говорить о том, каким может быть наш ответ", - сказал он, отвечая на вопросы израильских журналистов на пресс-конференции в Тель-Авиве.