31 октября, 14:44,
обновлено 31 октября, 15:05
Палестино-израильский конфликт

В Ашдоде в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека

Их направили в больницу "Ассута", сообщила служба скорой медицинской помощи "Маген Давид адом"

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате ракетного обстрела, которому подвергся город Ашдод на юге Израиля. Об этом сообщила израильская служба скорой медицинской помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида", МДА).

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"После сигналов тревоги в районе Ашдода за последние минуты: медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь и направляют четырех человек (с двух разных мест) в больницу "Ассута", - говорится в сообщении.

Как уточнили медики, один из пострадавших - 50-летний мужчина - получил осколочные ранения и находится в тяжелом состоянии. Трое других получили менее значительные травмы, отметили в службе скорой помощи.

По информации газеты The Jerusalem Post, в мэрии Ашдода подтвердили факт падения нескольких ракет на территории города после недавнего залпа со стороны сектора Газа. В результате случившегося по меньшей мере семь автомобилей загорелись, сейчас огонь тушат пожарные, кроме того, сообщается о повреждении одного здания, отмечает The Jerusalem Post. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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