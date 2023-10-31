Сийярто сообщил о нахождении в заложниках у ХАМАС пяти граждан Венгрии

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей республики, руководство страны принимает меры по их освобождению

БУДАПЕШТ, 31 октября. /ТАСС/. Пять граждан Венгрии находятся в заложниках у палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, и венгерское правительство принимает меры по их освобождению, находясь в контакте с Израилем и одной из третьих стран. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что в Израиле этим занимается специальная межведомственная группа по освобождению заложников, имеющая список людей, оказавшихся в руках ХАМАС. "В этом списке находятся пять человек с венгерским гражданством, в отношении которых израильские власти постоянно ведут работу", - сказал глава МИД, заявление которого распространило внешнеполитическое ведомство.

Сийярто также сообщил, что "есть третья страна, которая регулярно выступает в качестве посредника в регионе и уже добилась результатов в спасении жизней людей". "В прошлую пятницу я разговаривал с министром иностранных дел этой третьей страны. Они пытаются выступить посредниками в контактах с ХАМАС, чтобы как можно скорее освободить заложников. Теперь они также знают о пяти венграх", - уточнил министр.

По словам Сийярто, он получил заверения от своего коллеги в том, что будет сделано все возможное для освобождения венгерских граждан, находившихся в Израиле и захваченных ХАМАС.

Кроме того, министр сообщил, что в секторе Газа сейчас находятся 15 граждан Венгрии, которые пока не могут покинуть территорию анклава. Власти страны постоянно находятся с ними в контакте, но делать это все труднее из-за перебоев в работе систем связи и электроснабжения. "В последний раз мы смогли поговорить с ними в понедельник. Они были в безопасности, но это последняя информация, которая у нас есть об этих людях", - сказал министр.

По его словам, МИД Египта сообщил, что венгерским гражданам будет разрешен въезд на территорию страны в случае соблюдения всех условий безопасности и юридических норм. "Сейчас это не зависит от египтян, эти люди просто не могут покинуть сектор Газа. В такой же ситуации находятся тысячи других людей", - заявил Сийярто.