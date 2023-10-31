31 октября, 15:27
Военная операция на Украине

Зампостпреда США при ООН перечислил главные гуманитарные направления помощи Украине

По словам Роберта Вуда, Соединенные Штаты считают такими восстановление украинского энергетического сектора и подготовку страны к зимнему сезону

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают восстановление энергетического сектора Украины и ее подготовку к зимнему сезону приоритетными направлениями гуманитарной помощи Киеву. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы призываем международное сообщество продолжать предоставлять Украине необходимую гуманитарную помощь, в том числе поддерживать усилия Украины по восстановлению ее энергетической системы. <...> Мы и дальше будем отдавать приоритет подготовке [Украины] к зиме при оказании помощи", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Вуд добавил, что Вашингтон "продолжит возглавлять" усилия стран-партнеров по выделению поддержки энергетическому сектору Киева. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация