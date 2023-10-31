Зампостпреда США при ООН перечислил главные гуманитарные направления помощи Украине

По словам Роберта Вуда, Соединенные Штаты считают такими восстановление украинского энергетического сектора и подготовку страны к зимнему сезону

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают восстановление энергетического сектора Украины и ее подготовку к зимнему сезону приоритетными направлениями гуманитарной помощи Киеву. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

"Мы призываем международное сообщество продолжать предоставлять Украине необходимую гуманитарную помощь, в том числе поддерживать усилия Украины по восстановлению ее энергетической системы. <...> Мы и дальше будем отдавать приоритет подготовке [Украины] к зиме при оказании помощи", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Вуд добавил, что Вашингтон "продолжит возглавлять" усилия стран-партнеров по выделению поддержки энергетическому сектору Киева.