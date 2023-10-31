Глава Пентагона утверждает, что Россия может бросить вызов НАТО

Ллойд Остин считает, что в таком случае альянс окажется в ситуации, когда его участники будут вынуждены "стрелять друг в друга"

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Россия в перспективе может бросить вызов НАТО. С таким утверждением он выступил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"Я не сомневаюсь в том, что рано или поздно Россия сможет бросить вызов НАТО и мы окажемся в ситуации, когда будем стрелять друг в друга", - сказал он.

Остин также утверждал, что если специальная военная операция России на Украине будет успешной, это якобы поставит под угрозу безопасность соседних стран, в особенности прибалтийских государств.