Полиция Израиля опознала 826 тел мирных граждан, погибших после атаки 7 октября

Процесс опознания продолжается

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Опознание жертв начавшейся 7 октября атаки сторонников палестинской радикальной организации ХАМАС на Израиль продолжается, к настоящему моменту идентифицированы 826 тел мирных граждан. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.

"Полиция Израиля на данный момент идентифицировала [останки] 826 мирных граждан, убитых во время войны", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в полиции, эту работу ее сотрудники ведут совместно с представителями Армии обороны Израиля, Минздрава страны, Института судебной медицины и волонтерских организаций. "Тысячи сотрудников полиции с начала войны несут службу 24 часа в сутки и семь дней в неделю и принимают участие в этой сложной работе по идентификации, используя передовые технические средства, чтобы полностью завершить процесс опознания", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь Армия обороны Израиля ранее сообщала, что с момента обострения конфликта погибли 315 израильских военнослужащих.