31 октября, 15:47
Палестино-израильский конфликт

Число погибших в секторе Газа сотрудников ближневосточного агентства ООН возросло до 67

По данным UNRWA, за последние сутки в результате продолжающихся авиаударов погибли трое представителей организации

ДУБАЙ, 31 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 67 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) погибли в секторе Газа с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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"За последние 24 часа в результате продолжающихся авиаударов погибли трое сотрудников UNRWA, находившиеся в своих домах вместе с семьями. Таким образом, с 7 октября общее число погибших сотрудников UNRWA достигло 67 человек", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства. 

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