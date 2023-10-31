Число погибших в секторе Газа сотрудников ближневосточного агентства ООН возросло до 67

По данным UNRWA, за последние сутки в результате продолжающихся авиаударов погибли трое представителей организации

ДУБАЙ, 31 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 67 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) погибли в секторе Газа с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке.

"За последние 24 часа в результате продолжающихся авиаударов погибли трое сотрудников UNRWA, находившиеся в своих домах вместе с семьями. Таким образом, с 7 октября общее число погибших сотрудников UNRWA достигло 67 человек", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.