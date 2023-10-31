Главы МИД Египта и UNRWA обсудили действия Каира по достижению перемирия в Газе

Самех Шукри и Филипп Лаззарини также поднимали вопрос о создании устойчивого механизма доставки помощи населению палестинского анклава

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри и генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) Филипп Лаззарини обсудили усилия Каира по достижению гуманитарного перемирия в секторе Газа и создание устойчивого механизма доставки помощи населению палестинского анклава. Об этом говорится в заявлении официального представителя египетского МИД Ахмеда Абу Зейда, опубликованного на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) по итогам переговоров между Шукри и Лаззарини в Каире.

"В ходе встречи глава UNRWA интересовался о действиях Египта, направленных на достижение немедленного гуманитарного перемирия в секторе Газа, которое избавило бы жителей анклава от еще больших страданий", - отмечается в документе. Cтороны указали на необходимость "обеспечение полного доступа палестинцев к гуманитарной и чрезвычайной помощи, а также координации усилий для создания устойчивого и безопасного способа ее доставки жителям анклава через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом".

Шукри подчеркнул стремление Каира оказать "всю возможную поддержку UNRWA, в том числе финансовую в координации с международными структурами".

Ранее Абу Зейд заявил, что препятствия, которые создает Израиль, и действия израильской стороны в отношении процесса доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, затрудняют ее поступление в палестинский анклав. Официальный представитель египетского МИД подчеркнул, что Египет "не жалеет и не пожалеет никаких усилий" для обеспечения быстрой доставки чрезвычайной помощи в сектор Газа, но препятствия, создаваемые Израилем, затрудняют поступление гуманитарной помощи в палестинский анклав.