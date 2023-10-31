Танзания и ФРГ договорились начать переговоры по вопросам колониальной эпохи

По данным вещательной корпорации Би-би-си, в музеях и частных коллекциях Германии сейчас находятся более 200 останков танзанийцев, в основном черепа, которые были вывезены в начале XIX века с территории страны

ПРЕТОРИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Танзания и Германия готовы начать переговоры по вопросам, связанным с колониальным периодом и действиями администрации Германской Восточной Африки, включая возвращение вывезенных в Европу человеческих останков. Об этом заявила президент Танзании Самия Сулуху Хасан по итогам переговоров с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, находящимся с визитом в африканской стране.

"Мы провели подробную беседу и готовы начать переговоры, чтобы увидеть, как мы собираемся договориться во вопросам, связанным с немецким колониальным наследием, - цитирует Хасан агентство Reuters. - Я знаю, что есть семьи, ждущие возвращения останков своих родственников, которые находятся в нескольких музеях Германии". Президент Танзании добавила, что эти переговоры позволят решить несколько имеющихся проблем.

В свою очередь Штайнмайер заявил, что намерен встретиться с потомками тех, кто пострадал во время восстания 1905-1907 годов против немецкой колониальной администрации, известного как "Маджи-Маджи". "Важно, что мы договорились расширить исследования событий, произошедших во время колониального периода, чтобы открыть новую страницу в отношениях", - отметил он.

По данным вещательной корпорации Би-би-си, в музеях и частных коллекциях Германии сейчас находятся более 200 останков танзанийцев, в основном черепа, которые были вывезены в начале XIX века с территории современной Танзании. В Германии утверждают, что они были доставлены из Африки для научных исследований. Однако в Танзании считают, что в основном в Германию везли останки казненных участников восстаний против колониальных властей.

В 1891 году на большей части современной Танзании была создана колония - Германская Восточная Африка. Через 14 лет началось восстание "Маджи-Маджи", которое было подавлено германской администрацией два года спустя. С поражением Германии в Первой мировой войне бывшая Германская Восточная Африка перешла под опеку Великобритании.

Ранее требования выплаты Берлином компенсаций за действия германской колониальной администрации выдвинули две другие африканские страны - Намибия и Бурунди.