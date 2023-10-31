Нетаньяху заявил, что война с ХАМАС будет стоить больших денег

Израильский премьер-министр потребовал от главы Минфина Бецалеля Смотрича обеспечить макроэкономическую устойчивость страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Военная операция Израиля в секторе Газа, направленная против палестинской радикальной организации ХАМАС, будет дорогой. Это констатировал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с министром финансов страны Бецалелем Смотричем, потребовав от него обеспечить макроэкономическую устойчивость страны.

Как сообщила канцелярия Нетаньяху, их встреча состоялась в рамках заседания министерской комиссии по делам общества и экономики. Она была создана для координации хозяйственных вопросов в условиях военного времени, возглавил ее Смотрич.

"Комиссия по делам общества и экономики приступает к серьезной работе. Приняты очень важные меры: выделение средств, помощь гражданам Израиля и экономике. Предстоит еще многое сделать. Наша первая цель - сохранить макроэкономическую структуру Израиля, чтобы экономика функционировала и не рухнула. Вторая цель - дать возможность Армии обороны Израиля и силам безопасности вести войну. Это стоит больших денег, которые мы ежедневно расходуем", - заявил премьер, чьи высказывания распространила канцелярия. Конкретных цифр он при этом не назвал.