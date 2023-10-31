В ФРГ зарегистрировали более 2 тыс. преступлений, связанных с ближневосточным конфликтом

В большинстве случаев речь шла о нанесении телесных повреждений, нарушении общественного порядка, разжигании ненависти и причинении материального ущерба, пишет газета Tagesspiegel

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) с начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке зарегистрировало более 2 тыс. преступлений, связанных с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом пишет газета Tagesspiegel.

В большинстве случаев речь шла о нанесении телесных повреждений, нарушении общественного порядка, разжигании ненависти и причинении материального ущерба. В общей сложности, по данным BKA, количество насильственных преступлений находится "в нижнем трехзначном диапазоне". Вместе с тем достаточно большое количество преступлений было зарегистрировано на пропалестинских акциях в Берлине. Как сообщило агентству DPA полицейское управление Висбадена, оно интенсивно отслеживает и анализирует текущую ситуацию с угрозами и тесно координирует свои действия с федеральными землями и другими органами безопасности.

Ранее Федеральная ассоциация исследовательских и информационных центров антисемитизма зафиксировала резкий рост антисемитских инцидентов с 7 октября. По ее данным, по всей стране зарегистрировано 202 инцидента - на 240% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Из-за различий в методах подсчета и категориях цифры несопоставимы с показателями полиции.

8 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства ФРГ объявил, что власти запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и распространяет пропаганду.