США не фиксировали прямого участия Ирана в организации атаки ХАМАС на Израиль

По словам министра обороны США Ллойда Остина, Тегеран "финансировал, обеспечивал ресурсами и обучал боевиков ХАМАС"

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не фиксировали прямого участия Ирана в планировании и проведении атаки палестинской радикальной организации ХАМАС на Израиль. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"Наша позиция все еще основывается на том, что мы не увидели прямого участия в планировании и осуществлении [атаки] со стороны Ирана", - сказал Остин.

Тем не менее, по мнению руководителя американского военного ведомства, Тегеран "финансировал, обеспечивал ресурсами и обучал боевиков ХАМАС", таким образом сыграв большую роль в обострении ситуации на Ближнем Востоке. "Однако, что касается их реального участия в планировании и решении осуществить эту атаку, мы не видели доказательств этому", - подчеркнул Остин.

Сенатор Синди Хайд-Смит (республиканка от штата Миссисипи) уточнила, считают ли в Пентагоне Иран кукловодом ближневосточного конфликта. "Я думаю, что это так, - сказал Остин. - Они определенно контролируют ряд образований в регионе: шиитские ополчения, ливанскую "Хезболлах" <...>. Они распространяют зло и используют ресурсы других людей, чтобы воплощать его в жизнь".