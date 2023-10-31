31 октября, 16:02
Палестино-израильский конфликт

Постпред при ЛАГ сообщил о перемещении с севера Газы на юг сектора 1,4 млн палестинцев

Муханад аль-Аклук добавил, что "сектор Газа превратился в братскую могилу"

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Порядка 1,4 млн палестинцев были вынуждены переместиться из северной части сектора Газа в южную под угрозами израильских сил. Такие данные привел постоянный представитель Палестины при Лиге арабских государств Муханад аль-Аклук.

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"Из северной части сектора Газа на юг анклава перемещены 1,4 палестинцев", - отметил аль-Аклук, слова которого привел телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya. Он добавил, что с каждым новым днем из-за израильской агрессии погибают все больше палестинцев, а "сектор Газа превратился в братскую могилу". 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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