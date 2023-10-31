Глава МИД Ирана назвал США стороной конфликта в секторе Газа

ДУБАЙ, 31 октября. /ТАСС/. Правительство США является стороной конфликта в секторе Газа и не имеет права призывать других к проявлению сдержанности. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с главой политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Катаре.
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"[Хосейн] Амир Абдоллахиян заявил, что несмотря на советы проявлять сдержанность, которые исходят от правительства США, на самом деле оно является стороной конфликта и не в состоянии призывать к этому других", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства иностранных дел исламской республики.