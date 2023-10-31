31 октября, 16:06,
обновлено 31 октября, 16:30
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих в секторе Газа

Amir Levy/ Getty Images
© Amir Levy/ Getty Images

Еще двое военных получили ранения

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Двое военнослужащих Армии обороны Израиля погибли в ходе военной операции в северной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

По ее информации, погибшие - старший сержант Рои Вольф (20 лет) и старший сержант Лави Лифшиц (20 лет). Оба служили в бригаде "Гивати", их семьи извещены о случившемся, говорится в сообщении.

Кроме того, еще двое израильских военных в ходе того же инцидента получили тяжелые ранения, указали в пресс-службе.

Ранее в течение дня израильская армия сообщала, что ее подразделения ведут ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация