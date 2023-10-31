Армия Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Двое военнослужащих Армии обороны Израиля погибли в ходе военной операции в северной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
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По ее информации, погибшие - старший сержант Рои Вольф (20 лет) и старший сержант Лави Лифшиц (20 лет). Оба служили в бригаде "Гивати", их семьи извещены о случившемся, говорится в сообщении.
Кроме того, еще двое израильских военных в ходе того же инцидента получили тяжелые ранения, указали в пресс-службе.
Ранее в течение дня израильская армия сообщала, что ее подразделения ведут ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа.