Армия Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих в секторе Газа

Еще двое военных получили ранения

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Двое военнослужащих Армии обороны Израиля погибли в ходе военной операции в северной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, погибшие - старший сержант Рои Вольф (20 лет) и старший сержант Лави Лифшиц (20 лет). Оба служили в бригаде "Гивати", их семьи извещены о случившемся, говорится в сообщении.

Кроме того, еще двое израильских военных в ходе того же инцидента получили тяжелые ранения, указали в пресс-службе.

Ранее в течение дня израильская армия сообщала, что ее подразделения ведут ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа.