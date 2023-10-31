Блинкен сообщил, что НАТО обсудит на следующем саммите стратегию по Черному морю

Госсекретарь США также раскритиковал решение России отказаться от дальнейшего участия в Черноморской зерновой инициативе

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) рассмотрит на своем следующем саммите в том числе стратегию действий в Черноморском регионе. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"И, кстати, скажу напоследок следующее: <...> у нас имеется отшлифованная стратегия в отношении Черного моря, которой мы делимся с союзниками и партнерами. Считаю, что это будет важной темой на следующем саммите НАТО, который мы примем здесь, в Вашингтоне", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. Новая встречах в верхах НАТО состоится в столице США 9-11 июля 2024 года.

Кроме того, Блинкен в очередной раз подверг критике решение России отказаться от дальнейшего участия в Черноморской зерновой инициативе. Он отметил, что никакие альтернативы не являются равнозначными с точки зрения объемов вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины. "Мы работаем с украинцами, европейцами и другими, чтобы <...> найти другие пути вывоза этой продукции с Украины на мировые рынки. Однако ничто не заменяет в полной мере Черное море (Черноморскую зерновую инициативу - прим. ТАСС)", - сказал Блинкен.

17 июля Москва отказалась продолжать участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Минобороны России предупредило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с полуночи 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Военно-морские силы Вооруженных сил Украины 10 августа объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве признали, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность.