США считают, что угроза кибератак против страны будет повышенной до конца СВО

Как отметил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, "в течение последних трех лет был целый ряд инцидентов, при которых был нанесен ущерб организациям самого разного размера и нарушалось оказание важнейших услуг"

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Повышенная угроза кибератак против США сохранится до завершения Россией специальной военной операции на Украине. С таким утверждением выступил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас на слушаниях в комитете Сената Конгресса по национальной безопасности и делам правительственных учреждений.

По словам министра, "направленная против США вредоносная киберактивность возросла" после начала СВО. "Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится на протяжении всего периода конфликта", - добавил он.

Как отметил глава ведомства, "в течение последних трех лет был целый ряд инцидентов, при которых был нанесен ущерб организациям самого разного размера и нарушалось оказание важнейших услуг". В их числе он назвал кибератаку на системы компании SolarWinds. Майоркас повторил утверждения американской стороны, согласно которым к этому имеет отношение Россия. РФ ранее неоднократно на высоком уровне отвергала эти обвинения Вашингтона.

Кроме того, Майоркас заявил, что американские власти ожидают проведения Китаем, Россией, Ираном и КНДР "традиционных операций по сбору разведывательных данных", а также "вредоносных кампаний по оказанию влияния и подрыва доверия к государственным институтам США".