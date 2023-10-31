31 октября, 16:31,
обновлено 31 октября, 17:24
Палестино-израильский конфликт

В Тель-Авиве и центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

© Иван Батырев/ ТАСС

По данным The Times of Israel, воздушная тревога была объявлена и во многих пригородах Тель-Авива, в том числе в Бат-Яме, Бней-Браке, Гиватаиме, Рамат-Гане, Ришон-ле-Ционе и Холоне

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги прозвучали вечером в Тель-Авиве и центральных районах Израиля, предупреждая население об угрозе ракетного удара. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Тель-Авив и в центральной части Израиля", - говорится в сообщении.

Как передает газета The Times of Israel, воздушная тревога была объявлена и во многих пригородах Тель-Авива, в том числе в Бат-Яме, Бней-Браке, Гиватаиме, Рамат-Гане, Ришон-ле-Ционе и Холоне.

Сообщений о пострадавших или причиненном ущербе не поступало. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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