В Тель-Авиве и центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

По данным The Times of Israel, воздушная тревога была объявлена и во многих пригородах Тель-Авива, в том числе в Бат-Яме, Бней-Браке, Гиватаиме, Рамат-Гане, Ришон-ле-Ционе и Холоне

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги прозвучали вечером в Тель-Авиве и центральных районах Израиля, предупреждая население об угрозе ракетного удара. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Тель-Авив и в центральной части Израиля", - говорится в сообщении.

Как передает газета The Times of Israel, воздушная тревога была объявлена и во многих пригородах Тель-Авива, в том числе в Бат-Яме, Бней-Браке, Гиватаиме, Рамат-Гане, Ришон-ле-Ционе и Холоне.

Сообщений о пострадавших или причиненном ущербе не поступало.