Главу Христианско-социального союза переизбрали премьером Баварии

За Маркуса Зёдера проголосовали 120 из 198 депутатов

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер переизбран на пост премьер-министра германской федеральной земли Бавария. Об этом говорится в заявлении баварского ландтага (регионального парламента).

"В ходе тайного голосования 120 из 198 присутствовавших депутатов проголосовали за Зёдера, что математически соответствовало числу присутствующих парламентариев от коалиции ХСС и "Свободных избирателей". Против Зёдера проголосовали 76 депутатов, 2 воздержались", - отмечается в сообщении.

Ранее Зёдер, который возглавляет Баварию с 2018 года, предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу отказаться от продолжения коалиции с "зелеными" и либералами и создать новое правительство при участии социал-демократов и консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Как подчеркивал политик, нынешняя коалиция "не в состоянии действовать" в то время, когда республика "стоит перед серьезными проблемами". С его точки зрения, основной причиной утраты доверия к демократическим институтам стала неспособность правительства ФРГ решить проблему миграции.

Выборы в Баварии - крупнейшей федеральной земле Германии - состоялись 8 октября. Социал-демократическая партия Германии - партия Шольца - заняла на них лишь пятое место, показав худший результат в истории в этой земле - 8,4%. Победил с убедительным отрывом ХСС - партия набрала 37%. За ним следуют "Свободные избиратели" с 15,8%. На третьем месте правая партия "Альтернатива для Германии" с 14,6%, затем идут "зеленые" с 14,4%.